2018-02-01T09:03:43+03:00
В мире

Премьер-министра Дании заподозрили в коррупции

Ларса Лёкке Расмуссена обвинили в получении взятки от знакомого судовладельца
Екатерина БОЛГОВА
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Премьер-министр Дании Ларс Лёкке РасмуссенПремьер-министр Дании Ларс Лёкке РасмуссенФото: REUTERS
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Премьер-министра Дании Ларса Лёкке Расмуссена обвинилив получении взятки от знакомого судовладельца.

Как сообщила газета Jyllands-Posten, бывший чиновник заявил полиции, что премьер страны виновен по статье 144 УК, грозящей крупными штрафами и тюремными сроками.

По данным экс-госслужащего, в 2014 году Расмуссен, будучи парламентарием, был приглашен провести отпуск на вилле судовладельца Йона-Анкера Хаметнера Ларсена. Расмуссен принял приглашение в 2016 году. Его отдых оценили в 10 тысяч датских крон (1,7 тысячи долларов). По мнению юристов, такой подарок вполне можно квалифицировать как взятку.

Расмуссен считает, что нарушения закона не было. Он заявил на пресс-конференции, что это был лишь подарок на его юбилей.

Подчеркивается, что Расмуссен и Ларсен не были старыми друзьями, они познакомились только в 2014 году. При этом Ларсен считается членом группы бизнесменов, известных как "короли квот", судам которых достается основная часть квот на промышленный лов рыбы.

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