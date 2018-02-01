Собянин - читателям «КП»: в новые дома по программе реновации москвичи начнут переезжать к 2020 году

1 Февр. 2018 2018-02-01T16:17:24+03:00

Мэр Москвы отвечает на вопросы журналистов и москвичей в прямом эфире Радио "Комсомольская правда"

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В гостях у "Комсомольской правды" мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в новые дома по программе реновации москвичи начнут переезжать к 2020 году. Вопрос на эту тему задал один из читателей.

"Уже выбраны более 250 стартовых площадок, дома будут построены в течение двух-трех лет. Переселение будет в к 2020 году", - рассказал глава столицы.

Отвечая на вопрос о том, как можно стать участниками программы, градоначальник заявил, что это уже невозможно.

"В соответствии с федеральным законом новые дома пока не принимаются. Сейчас это крупнейшая в мире программа реновации — более пяти тысяч домов участвуют", - заявил Собянин.

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