2018-02-01T16:17:24+03:00
Москва

Собянин - читателям «КП»: в новые дома по программе реновации москвичи начнут переезжать к 2020 году

Мэр Москвы отвечает на вопросы журналистов и москвичей в прямом эфире Радио "Комсомольская правда"
Екатерина БОЛГОВА
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Мэр Москвы Сергей СобянинМэр Москвы Сергей СобянинФото: Евгения ГУСЕВА
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В гостях у "Комсомольской правды" мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в новые дома по программе реновации москвичи начнут переезжать к 2020 году. Вопрос на эту тему задал один из читателей.

"Уже выбраны более 250 стартовых площадок, дома будут построены в течение двух-трех лет. Переселение будет в к 2020 году", - рассказал глава столицы.

Отвечая на вопрос о том, как можно стать участниками программы, градоначальник заявил, что это уже невозможно.

"В соответствии с федеральным законом новые дома пока не принимаются. Сейчас это крупнейшая в мире программа реновации — более пяти тысяч домов участвуют", - заявил Собянин.

Слушайте ответы на вопросы главы Москвы в прямом эфире на частоте 97,2 FM в Москве, смотрите прямую видеотрансляцию на нашем сайте или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Сергей Собянин: Благоустройство столицы из центра будет перемещаться к окраинам.Мэр Москвы в прямом эфире Радио Комсомольская правда рассказал о том, как будет проходить благоустройство столицы, строительстве метро и реновации.

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