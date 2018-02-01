Собянин в гостях у "КП": у нас грандиозные планы по строительству метро

1 Февр. 2018 2018-02-01T16:25:57+03:00

Мэр Москвы ответил на вопросы жителей столицы и журналистов в эфире Радио «Комсомольская правда»

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у столичных властей грандиозные планы по строительству метро и развитию общественного траснпорта.

"Самый главный проект, который затронет сотни тысяч людей — это сложнейшая линия Солнцево-Переделкино. Это гигантский проект, мы его вяли. В этом году должны запустить линию до Рассказово", - заявил Собянин в видеотрансляции на радио "КП".

Он отметил, что в 2018 году будут открыты несколько станций в Новой Москве.

«Наши дома стоят рядом с железной дорогой. И уже сейчас нам мешают своим шумом проходящие под окнами электрички и поезда. А после запуска одного из первых маршрутов МЦД «Лобня – Одинцово» поездов станет больше. И еще волнует нас, что город превратится в стройку», - спросила жительница дома по улице Бутырский вал.

"В стройку этот район не превратится", — заверил мэр.

Он добавил, что уровень шума от дороги будет изучен, а при необходимости установят шумо-экраны.

"Новые электрички будут современными и технологичными, малошумными", - добавил Собянин.