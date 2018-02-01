Собянин - "КП": Благоустройство столицы из центра будет перемещаться к окраинам

1 Февр. 2018 2018-02-01T16:25:01+03:00

Мэр Москвы в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» ответил на вопросы жителей и журналистов

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В гостях у "КП" мэр Москвы Сергей Собянин напомнил о завершении основного благоустройства исторической части города по программе «Моя улица». При этом он отметил, что город получил от этого реальную отдачу.

"На больших благосутроенных улицах можно проводить городские праздники. Например, фестиваль «Путешествие в Рождество» посетили 14,5 миллионов человек. Если бы не парковки и благоустройство, это было бы невозможно. Город начинает жить этим", - сказал Собянин.

Он отметил, что благоустройство из центра будет перемещаться к окраинам.

"В городе восстановлены сотни исторических зданий. Между тем, постройки Речного вокзала с парком ветшают. А ведь это памятник архитектуры. Планируется ли его реконструкция?", - спросила мэра москвичка Наталья.

По словам Собянина, в течение двух-трех лет этот объект будет отреставрирован.

"Мы в прошлом году забрали этот объект из федеральной собственности, чтобы спасти здание. В течение двух-трех лет отреставрируем этот объект, сделаем из него изюминку", - отметил он.