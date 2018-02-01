Собянин - «КП» о деле Елены Мисюриной: врачи должны быть уверены в своей защите
Мэр Москвы Сергей Собянин в видеотрансляции на сайте и в эфире Радио «Комсомольская правда» поделился своим мнением по «делу врача Елены Мисюриной», которую осудили на два года из-за смерти пациента в результате врачебной ошибки.
«Нужно всегда в первую очередь быть на стороне пациентов. Но, с другой стороны, мы не должны делать крайними врачей. Они занимаются важной работой, они должны быть уверены, что защищены так же», - подчеркнул мэр.
Он отметил, что с возникающими вопросами должно разбираться экспертное сообщество.
«Насколько я знаю, прокуратура Москвы внесла представление, чтобы вернуться к рассмотрению этого дела», - добавил Собянин.
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