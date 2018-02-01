2018-02-01T16:24:18+03:00
Москва

Собянин - «КП» о деле Елены Мисюриной: врачи должны быть уверены в своей защите

Мэр Москвы прокомментировал ситуацию в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Мэр Москвы Сергей СобянинМэр Москвы Сергей СобянинФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Мэр Москвы Сергей Собянин в видеотрансляции на сайте и в эфире Радио «Комсомольская правда» поделился своим мнением по «делу врача Елены Мисюриной», которую осудили на два года из-за смерти пациента в результате врачебной ошибки.

«Нужно всегда в первую очередь быть на стороне пациентов. Но, с другой стороны, мы не должны делать крайними врачей. Они занимаются важной работой, они должны быть уверены, что защищены так же», - подчеркнул мэр.

Он отметил, что с возникающими вопросами должно разбираться экспертное сообщество.

«Насколько я знаю, прокуратура Москвы внесла представление, чтобы вернуться к рассмотрению этого дела», - добавил Собянин.

Слушайте ответы на вопросы главы Москвы в прямом эфире на частоте 97,2 FM в Москве, смотрите прямую видеотрансляцию на нашем сайте или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Сергей Собянин: Благоустройство столицы из центра будет перемещаться к окраинам.Мэр Москвы в прямом эфире Радио Комсомольская правда рассказал о том, как будет проходить благоустройство столицы, строительстве метро и реновации.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Защита Белых заявила о намерении обжаловать приговор
Глава ЦРУ: жизни американцев окажутся под угрозой, если США не будут работать с РФ
МИД РФ назвал реакцию США на сближение самолетов попыткой «разжечь русофобские настроения»
Пентагон: военная авиация США продолжит летать у границ России
Ученица устроила стрельбу в школе Лос-Анджелеса
Неизвестные обстреляли здание Минобороны ДНР из гранатомета
Мощный взрыв прогремел в Анкаре
Утвержден состав российской делегации на Паралимпиаде-2018
Telegram вернулся в App Store
Путин пообещал поговорить с ФАС о возможности снижения цен на бензин
Путин предложил сделать расходы на развитие экономики обязательными для регионов
Ученые объяснили видео с моющейся крысой
Путин: антисанкции привели к запуску целой цепочки положительных последствий
Ушастый лисёнок из Москвы стал новой звездой соцсетей
Минфин США объяснил засекречивание части «кремлевского доклада»