Собянин в гостях «КП»: выборы президента — главные выборы в стране

1 Февр. 2018 2018-02-01T16:23:29+03:00

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В завершении беседы в видеотрансляции сайта и Радио «Комсомольская правда» мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы принять участие в выборах президента России.

«Выборы президента — главные выборы в стране. Они определяют судьбу каждого человека, вектор развития нашего государства, насколько наша родина будет защищена от внешних нападок. Это важная история», - сказал Собянин.

По его словам, во время выборов проверяется, насколько мы зрелое общество.

«Огромный список, есть кого выбрать — из правых, из левых. Главное - надо прийти и проголосовать. Это возможность, которая дарована нам историей, не надо отдавать ее никому», - подчеркнул мэр столицы.

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