2018-02-01T16:23:29+03:00
Москва

Собянин в гостях «КП»: выборы президента — главные выборы в стране

Мэр Москвы призвал жителей столицы прийти на избирательные участки 18 марта
Екатерина БОЛГОВА
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Мэр Москвы Сергей СобянинМэр Москвы Сергей СобянинФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В завершении беседы в видеотрансляции сайта и Радио «Комсомольская правда» мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы принять участие в выборах президента России.

«Выборы президента — главные выборы в стране. Они определяют судьбу каждого человека, вектор развития нашего государства, насколько наша родина будет защищена от внешних нападок. Это важная история», - сказал Собянин.

По его словам, во время выборов проверяется, насколько мы зрелое общество.

«Огромный список, есть кого выбрать — из правых, из левых. Главное - надо прийти и проголосовать. Это возможность, которая дарована нам историей, не надо отдавать ее никому», - подчеркнул мэр столицы.

Слушайте ответы на вопросы главы Москвы в прямом эфире на частоте 97,2 FM в Москве, смотрите прямую видеотрансляцию на нашем сайте или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Сергей Собянин: Благоустройство столицы из центра будет перемещаться к окраинам.Мэр Москвы в прямом эфире Радио Комсомольская правда рассказал о том, как будет проходить благоустройство столицы, строительстве метро и реновации.

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