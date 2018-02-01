Собянин в гостях «КП»: выборы президента — главные выборы в стране
В завершении беседы в видеотрансляции сайта и Радио «Комсомольская правда» мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы принять участие в выборах президента России.
«Выборы президента — главные выборы в стране. Они определяют судьбу каждого человека, вектор развития нашего государства, насколько наша родина будет защищена от внешних нападок. Это важная история», - сказал Собянин.
По его словам, во время выборов проверяется, насколько мы зрелое общество.
«Огромный список, есть кого выбрать — из правых, из левых. Главное - надо прийти и проголосовать. Это возможность, которая дарована нам историей, не надо отдавать ее никому», - подчеркнул мэр столицы.
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