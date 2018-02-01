Кузнецова представила подборку детских книг, которые стыдно показывать взрослым
Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова показала список детских книг, которые, как она считает, "даже взрослым показывать страшно".
Так, в подборку попало стихотворение Игоря Иртеньева про упавший в унитаз глаз и сказка Светланы Лавровой "Куда скачет петушиная лошадь".
«К сожалению, родители порой в книгах наталкиваются на такое… Честно сказать, некоторое я даже озвучить не могу, потому что стыдно говорить, что пишут иногда в детских книгах», - рассказала Кузнецова на конференции в Российской государственной детской библиотеке.
По ее словам, над такими книгами можно не только смеяться, но стоит и задуматься.
«Самое приличное из всех — "Куда скачет петушиная лошадь"… Сказка про глаз, который, простите, упал в унитаз. Посмеяться есть над чем, но и задуматься тоже", — сказала Кузнецова.
При этом она выразила надежду, что ее слова не станут "черным пиаром". В подборку Кузнецова включила 16 книг современной детской литературы, передает РИА Новости.