2018-02-01T16:03:46+03:00
Общество

Кузнецова представила подборку детских книг, которые стыдно показывать взрослым

В список вошло стихотворение про упавший в унитаз глаз и сказка о «петушиной лошади»
Екатерина БОЛГОВА
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Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова. ФОТО Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАССУполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова. ФОТО Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова показала список детских книг, которые, как она считает, "даже взрослым показывать страшно".

Так, в подборку попало стихотворение Игоря Иртеньева про упавший в унитаз глаз и сказка Светланы Лавровой "Куда скачет петушиная лошадь".

«К сожалению, родители порой в книгах наталкиваются на такое… Честно сказать, некоторое я даже озвучить не могу, потому что стыдно говорить, что пишут иногда в детских книгах», - рассказала Кузнецова на конференции в Российской государственной детской библиотеке.

По ее словам, над такими книгами можно не только смеяться, но стоит и задуматься.

«Самое приличное из всех — "Куда скачет петушиная лошадь"… Сказка про глаз, который, простите, упал в унитаз. Посмеяться есть над чем, но и задуматься тоже", — сказала Кузнецова.

При этом она выразила надежду, что ее слова не станут "черным пиаром". В подборку Кузнецова включила 16 книг современной детской литературы, передает РИА Новости.

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