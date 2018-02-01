МИД Польши: Варшава надеется, что закон о Холокосте не повлияет на партнерство с США

1 Февр. 2018 2018-02-01T16:59:19+03:00

Польша надеется, что закон о Холокосте не повлияет на партнерство с США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Речь идет о документе, предлагающем сажать в тюрьму за обвинения поляков в преследовании и массовом уничтожении евреев

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В четверг, 1 февраля, МИД Польши выразил надежду на то, что принятый польским сенатом (верхней палатой парламента) закон о Холокосте не окажет негативного влияния на стратегическое партнерство с США.

«Мы верим, что текущая работа над законодательными актами, защищающими историческую правду, <…> не повлияют на стратегическое партнерство Польши с США», - говорится в заявлении министерства иностранных дел республики.

При этом там отмечается, что вызвавший споры документ не ограничивает никакие свободы: «ни свободу слова, ни свободу проведения научных исследований, ни свободы исторической дискуссии или художественной деятельности». Как заверили в Варшаве, цель нового закона - «борьба со всеми формами пересмотра и фальсификации правды о Холокосте».

Напомним, речь идет о законе, предусматривающем уголовное наказание за обвинения поляков в Холокосте. Кроме того, этот документ запрещает пропаганду в Польше бандеровской идеологии, а также отрицание геноцида на Волыни.