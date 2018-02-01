МИД Польши: Варшава надеется, что закон о Холокосте не повлияет на партнерство с США
В четверг, 1 февраля, МИД Польши выразил надежду на то, что принятый польским сенатом (верхней палатой парламента) закон о Холокосте не окажет негативного влияния на стратегическое партнерство с США.
«Мы верим, что текущая работа над законодательными актами, защищающими историческую правду, <…> не повлияют на стратегическое партнерство Польши с США», - говорится в заявлении министерства иностранных дел республики.
При этом там отмечается, что вызвавший споры документ не ограничивает никакие свободы: «ни свободу слова, ни свободу проведения научных исследований, ни свободы исторической дискуссии или художественной деятельности». Как заверили в Варшаве, цель нового закона - «борьба со всеми формами пересмотра и фальсификации правды о Холокосте».
Напомним, речь идет о законе, предусматривающем уголовное наказание за обвинения поляков в Холокосте. Кроме того, этот документ запрещает пропаганду в Польше бандеровской идеологии, а также отрицание геноцида на Волыни.