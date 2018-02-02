Эксперт: Закон о бандеровской идеологии ухудшит отношения Киева и Варшавы

2 Февр. 2018 2018-02-02T02:41:38+03:00

Украина обидится на Польшу за закон о бандеровцах Фото: REUTERS

Однако политических последствий у этой ситуации не будет

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Польский закон об ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов может ухудшить отношения между Варшавой и Киевом, однако последствий это в ближайшее время не вызовет. Такое мнение высказал председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

"Это не первые действия Польши с выражением явного неудовольствия из-за героизации определенных исторических персонажей на Украине. Но я не думаю, что это повлечет за собой немедленные политические последствия, поскольку есть важные связующие факторы — общий антироссийский настрой польского и украинского правительств", — цитирует его слова РИА Новости.

Он отметил, что обе страны оказываются втянутыми в "цепь войн памяти" охвативших Восточную Европу. По мнению эксперта, такого рода законы "в принципе довольно абсурдны".

"Попытка заставить определенным образом интерпретировать исторические события – делает ли это Польша, Украина, Израиль, Германия или Россия – они обречены на неудачу", — уверен Лукьянов.