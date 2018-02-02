Эксперт: Закон о бандеровской идеологии ухудшит отношения Киева и Варшавы
Польский закон об ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов может ухудшить отношения между Варшавой и Киевом, однако последствий это в ближайшее время не вызовет. Такое мнение высказал председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.
"Это не первые действия Польши с выражением явного неудовольствия из-за героизации определенных исторических персонажей на Украине. Но я не думаю, что это повлечет за собой немедленные политические последствия, поскольку есть важные связующие факторы — общий антироссийский настрой польского и украинского правительств", — цитирует его слова РИА Новости.
Он отметил, что обе страны оказываются втянутыми в "цепь войн памяти" охвативших Восточную Европу. По мнению эксперта, такого рода законы "в принципе довольно абсурдны".
"Попытка заставить определенным образом интерпретировать исторические события – делает ли это Польша, Украина, Израиль, Германия или Россия – они обречены на неудачу", — уверен Лукьянов.