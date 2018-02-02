2018-02-02T02:46:23+03:00
Политика

США обеспокоены присутствием России в Западном полушарии

Тиллерсон обвиняет РФ в продаже оружия режимам в Латинской Америке
Юлия ДИВЕЕВА
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Госсекретарь США Рекс ТиллерсонГоссекретарь США Рекс ТиллерсонФото: REUTERS
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Растущие присутствие России в странах Латинской Америке беспокоит США. Об этом рассказал госсекретарь Рекс Тиллерсон во время выступления в Техасском университете в городе Остине.

Он отметил, что Москва продает оружие и военное оборудование «недружественным США режимам, которые не уважают демократические ценности»

«Наш регион должен быть упорным, чтобы защищаться от далеких государств, не отражающих наши фундаментальные ценности, которые разделяют в этом регионе», - заявил Тиллерсон.

Госсекретарь также подчеркнул усиление позиций Китая в Западном полушарии. По его мнению, странам Латинской Америки торговое сотрудничество с КНР приносит быструю прибыль, но причиняет вред в долгосрочной перспективе, передает ТАСС.

«Китай предлагает кажущуюся привлекательной дорогу для развития. Но в реальности она часто подразумевает краткосрочную выгоду в обмен на долгосрочную зависимость», - считает он.

Отметим, 1 февраля началась рабочая поездка Тиллерсона по странам Латинской Америки.

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