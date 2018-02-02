На пляже Ниццы образовалась пятиметровая воронка

2 Февр. 2018 2018-02-02T07:58:32+03:00

Власти города заверяют, что жителям не о чем беспокоиться [фото]

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В Ницце на пляже Лидо в районе Английской набережной образовалась воронка диаметром пять метров. Местные жители встревожены тем, что большая яма, заполненная водой, появилась неподалеку от трамвайных путей. Прохожие строят самые различные версии ее происхождения: гейзер, метеорит.

Городские власти заверяют граждан, что никакой опасности нет и призывают их к спокойствию.

Диаметр ямы 5 метров, а глубина 2 метраФото: СОЦСЕТИ

«Не стоит беспокоиться, это природный феномен, который происходит 4 раза в год, а для журналистов - нет, трамвай не пущен в объезд», - написал в своем Twitter мэр курортного города Кристиан Эстрози.

Похожий случай произошел в городе несколько месяцев назад на улице Рю-де-Франс (улице Франции), передает издание 20minutes.

Местные СМИ сообщили, что вокруг воронки установлен периметр безопасности. Доступ на пляж Лидо закрыт. Власти разъяснилию, что яма образовалась под действием подземных вод, и в пятницу ее засыпят. Также мэри запланировала провести геофизические исследования в этом районе.