2018-02-02T07:58:32+03:00
Происшествия

На пляже Ниццы образовалась пятиметровая воронка

Власти города заверяют, что жителям не о чем беспокоиться [фото]
Юлия ДИВЕЕВА
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На пляже Ниццы образовалась большая ровная ямаНа пляже Ниццы образовалась большая ровная ямаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Ницце на пляже Лидо в районе Английской набережной образовалась воронка диаметром пять метров. Местные жители встревожены тем, что большая яма, заполненная водой, появилась неподалеку от трамвайных путей. Прохожие строят самые различные версии ее происхождения: гейзер, метеорит.

Городские власти заверяют граждан, что никакой опасности нет и призывают их к спокойствию.

Диаметр ямы 5 метров, а глубина 2 метра Фото: СОЦСЕТИ

Диаметр ямы 5 метров, а глубина 2 метраФото: СОЦСЕТИ

«Не стоит беспокоиться, это природный феномен, который происходит 4 раза в год, а для журналистов - нет, трамвай не пущен в объезд», - написал в своем Twitter мэр курортного города Кристиан Эстрози.

Похожий случай произошел в городе несколько месяцев назад на улице Рю-де-Франс (улице Франции), передает издание 20minutes.

Местные СМИ сообщили, что вокруг воронки установлен периметр безопасности. Доступ на пляж Лидо закрыт. Власти разъяснилию, что яма образовалась под действием подземных вод, и в пятницу ее засыпят. Также мэри запланировала провести геофизические исследования в этом районе.

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