2018-02-02T11:11:12+03:00
Звезды

В сети опубликовали спойлеры восьмого сезона «Игры престолов»

Фанаты сериала поделились записью финала сезона [видео]
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
В сети появились спойлеры восьмого сезона "Игры престолов"В сети появились спойлеры восьмого сезона "Игры престолов"Фото: кадр из фильма
Изменить размер текста:

В интернете опубликовали спойлеры восьмого сезона популярного сериала «Игра престолов». Фанаты сериала засняли на видео съемки одной из сцен финала.

«Это не какая-то маленькая утечка. Это настоящий финал прямо для вас», — сообщается на сайте поклонников Watchers on the Wall.

На кадрах видно, как на съемках горит Винтерфелл, родовой замок дома Старков. Есть предположение, что замок падет либо из-за Короля Ночи, который обзавелся драконом, либо из-за королевы Серсеи, владеющей диким огнем. По другой версии, родовой дом Старков могла поджечь «мать драконов» Дейенерис Таргариен.

Напомним, во вторник, 30 января, исполнительница роли Арью Старк, актриса Мэйси Уильямс заявила, что ничего не говорила о сроках выхода последнего сезона. Ранее сообщалось, что она назвала датой премьера восьмой части апрель 2019 года.

В сеть утекли спойлеры финала «Игры престолов».

Еще больше материалов по теме: «Игра престолов: все тайны сериала»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Синоптики предупреждают москвичей о феноменальных снегопадах
Политолог назвал реакцию Рады на польский закон попыткой занять жесткую позицию
Apple сообщила о рекордной выручке в первом квартале финансового года
Пьяный студент выжил после падения на рельсы в московском метро
Двое мужчин погибли под колесами пригородной электрички в Подмосковье
"Барселона" выиграла у "Валенсии" 1:0 в первом полуфинале Кубка Испании
Глава МИД КНДР обратился в ООН с требованием отреагировать на «опасные игры» США
Банк России отозвал лицензии у двух московских банков
В Совфеде назвали позором для Макларена и WADA решение CAS по российским спортсменам
В 2018 году в России планируется выдать больше семи тысяч жилищных сертификатов
В Китае появилась вакансия, на которую претендуют три тысячи человек
Хейли заявила, что Россия не является другом Соединенных Штатов