В сети опубликовали спойлеры восьмого сезона «Игры престолов»

2 Февр. 2018 2018-02-02T11:11:12+03:00

В сети появились спойлеры восьмого сезона "Игры престолов" Фото: кадр из фильма

Изменить размер текста: A A

В интернете опубликовали спойлеры восьмого сезона популярного сериала «Игра престолов». Фанаты сериала засняли на видео съемки одной из сцен финала.

«Это не какая-то маленькая утечка. Это настоящий финал прямо для вас», — сообщается на сайте поклонников Watchers on the Wall.

На кадрах видно, как на съемках горит Винтерфелл, родовой замок дома Старков. Есть предположение, что замок падет либо из-за Короля Ночи, который обзавелся драконом, либо из-за королевы Серсеи, владеющей диким огнем. По другой версии, родовой дом Старков могла поджечь «мать драконов» Дейенерис Таргариен.

Напомним, во вторник, 30 января, исполнительница роли Арью Старк, актриса Мэйси Уильямс заявила, что ничего не говорила о сроках выхода последнего сезона. Ранее сообщалось, что она назвала датой премьера восьмой части апрель 2019 года.