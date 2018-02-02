2018-02-02T15:04:29+03:00
Спорт

ВАДА пояснило, что недовольство решением CAS - это забота о спортсменах

28 наших атлетов были оправданы после пожизненных отстранений МОК
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Эксперты ВАДА не могут придти к единому мнению по нашим спортсменам.Эксперты ВАДА не могут придти к единому мнению по нашим спортсменам.Фото: REUTERS
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Всемирное антидопинговое агентство, которое в последние годы часто обвиняет наших спортсменов в употреблении допинга, весьма неоднозначно отреагировало на вердикт Спортивного арбитражного суда. Согласно ему, было оправдано 28 россиян, а еще 11 - санкции были сокращены.

- Вердикт CAS вызовет тревогу и разочарование среди спортсменов, - пояснили причину своему возмущению представители ВАДА в официальном заявлении.

Отметим, что Ольга Фаткулина поделилась своими планами на ближайшее время. А президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отреагировала по-своему на решение CAS.

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