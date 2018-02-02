ВАДА пояснило, что недовольство решением CAS - это забота о спортсменах

2 Февр. 2018 2018-02-02T15:04:29+03:00

Эксперты ВАДА не могут придти к единому мнению по нашим спортсменам. Фото: REUTERS

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Всемирное антидопинговое агентство, которое в последние годы часто обвиняет наших спортсменов в употреблении допинга, весьма неоднозначно отреагировало на вердикт Спортивного арбитражного суда. Согласно ему, было оправдано 28 россиян, а еще 11 - санкции были сокращены.

- Вердикт CAS вызовет тревогу и разочарование среди спортсменов, - пояснили причину своему возмущению представители ВАДА в официальном заявлении.

Отметим, что Ольга Фаткулина поделилась своими планами на ближайшее время. А президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отреагировала по-своему на решение CAS.