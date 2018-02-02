В США задержали создателя Counter-Strike по подозрению в секс-преступлении

2 Февр. 2018 2018-02-02T15:17:34+03:00

Одного из автором Counter Strike подозревают в сексуальной эксплуатации ребенка.

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В Сиэтле полиция задержала одного из создателей популярного онлайн-шутера Counter-Strike 36-летнего Джесса Клиффа. Его подозревают в сексуальной эксплуатации ребенка.

Объявление Клиффу еще не предъявили, однако отпускать под залог отказались. В компании Valve заявили, что Клиффа отстранили от работы до оглашения результатов расследования, сообщает Kotaku.

Джесс Клифф создал игру Counter-Strike вместе с программистом Мин Ли в 1999 году. Изначально предполагалось, что игра будет модом для Half-Life. Однако бесплатная игра быстро составила конкуренцию другим топовым многопользовательским шутерам Quake III и Unreal Tournament. В 2000 году права на Counter-Strike выкупила Valve, куда Клифф устроился на работу в 2003 году.