2018-02-02T17:46:13+03:00
В мире

Испания экстрадировала в США российского программиста Левашова

Его в Барселоне задержали по подозрению в киберпреступлениях
Алексей КАРЕЛИН
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Национальная полиция Испании сообщила о передаче США программиста из Санкт-Петербурга Петра Левашова. Россиянина подозревают в киберпреступлениях. Он якобы "создавал кибернетическую инфраструктуру в форме ботнет или сети компьютеров".

"Таким образом, он удаленно контролировал своих жертв, без ведома собственников, через серверы контроля, которые использовались в основном для осуществления незаконной деятельности", — рассказали в полиции.

Левашова задержали ночью в начале апреля 2017 года в Барселоне во время семейного отдыха. Полицейские выломали дверь гостиничного номера. С программистом были жена Мария и четырехлетний сын. Всех положили на пол, не предъявив документы.

Левашов тогда сообщил, что его подозревают в создании вируса, который помог Трампу победить на президентских выборах. Позже Минюст США уточнил, что Левашов мог создать ботнет Kelihos, который рассылал спам с компьютеров ничего не подозревающих пользователей сети Интернет.

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