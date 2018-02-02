Испания экстрадировала в США российского программиста Левашова
Национальная полиция Испании сообщила о передаче США программиста из Санкт-Петербурга Петра Левашова. Россиянина подозревают в киберпреступлениях. Он якобы "создавал кибернетическую инфраструктуру в форме ботнет или сети компьютеров".
"Таким образом, он удаленно контролировал своих жертв, без ведома собственников, через серверы контроля, которые использовались в основном для осуществления незаконной деятельности", — рассказали в полиции.
Левашова задержали ночью в начале апреля 2017 года в Барселоне во время семейного отдыха. Полицейские выломали дверь гостиничного номера. С программистом были жена Мария и четырехлетний сын. Всех положили на пол, не предъявив документы.
Левашов тогда сообщил, что его подозревают в создании вируса, который помог Трампу победить на президентских выборах. Позже Минюст США уточнил, что Левашов мог создать ботнет Kelihos, который рассылал спам с компьютеров ничего не подозревающих пользователей сети Интернет.