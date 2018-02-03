2018-02-03T02:23:46+03:00
Политика

Тиллерсон пугает Мексику возможным вмешательством РФ в выборы

Госсекретарь посоветовал Мехико быть настороже
Юлия ДИВЕЕВА
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Госсекретарь США Рекс ТиллерсонГоссекретарь США Рекс ТиллерсонФото: REUTERS
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Об угрозе вмешательства России в мексиканские выборы заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон на пресс-конференции в Мехико.

"Мы знаем, что Россия оставила отпечатки на многих выборах в мире. Мой совет Мексике: обратите внимание и будьте настороже", - сказал он.

Как передает ТАСС, в среду двое членов Сената Конгресса США, демократ Роберт Менендес и республиканец Марко Рубио, отправили Тиллерсону письмо с призывом обратить внимание властей Мексики на «попытки России вмешаться» в выборы в этой и других странах региона. Выборы нового мексиканского президента состоятся 1 июля этого года.

Напомним, в конце2017 года помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер выступил с утверждением о том, что Россия пыталась влиять на референдум о независимости испанской Каталонии и хочет повлиять на выборы в Мексике. В Москве отмечали безоснавательность таких заявлений.

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