2018-02-03T03:08:33+03:00
Общество

Подозреваемого в хакерстве россиянина экстрадировали из Испании в США

Мужчине предъявили обвинения в суде штата Коннектикут
Юлия ДИВЕЕВА
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В США россиянину предъявили обвинения в хакерствеВ США россиянину предъявили обвинения в хакерствеФото: REUTERS
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Россиянин Петр Левашов, подозреваемый в хакерстве, экстрадирован из Испании в США. Об этом сообщила в пятницу представитель американского министерства юстиции Николь Навас.

По ее словам, мужчина уже предстал перед судом в штате Коннектикут, где ему предъявили обвинения в причастности к подконтрольной хакерам сети компьютеров Kelihos, зараженных вирусом. Через них взломщики занимались сбором данных и распространением спама.

Прокуратура считает, что Левашов контролировал и управлял сетью зараженных компьютеров Kelihos, которая распространяла сотни миллионов мошеннических электронных писем ежегодно, перехватывала учетные данные американцев, и распространяла вирусы-вымогатели, пишет ТАСС.

Левашова задержали в Испании 7 апреля прошлого года по запросу США, где его обвинили в совершении компьютерного мошенничества, создании вредоносного программного обеспечения и массовой рассылки спама,

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