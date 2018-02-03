Подозреваемого в хакерстве россиянина экстрадировали из Испании в США

3 Февр. 2018 2018-02-03T03:08:33+03:00

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Россиянин Петр Левашов, подозреваемый в хакерстве, экстрадирован из Испании в США. Об этом сообщила в пятницу представитель американского министерства юстиции Николь Навас.

По ее словам, мужчина уже предстал перед судом в штате Коннектикут, где ему предъявили обвинения в причастности к подконтрольной хакерам сети компьютеров Kelihos, зараженных вирусом. Через них взломщики занимались сбором данных и распространением спама.

Прокуратура считает, что Левашов контролировал и управлял сетью зараженных компьютеров Kelihos, которая распространяла сотни миллионов мошеннических электронных писем ежегодно, перехватывала учетные данные американцев, и распространяла вирусы-вымогатели, пишет ТАСС.

Левашова задержали в Испании 7 апреля прошлого года по запросу США, где его обвинили в совершении компьютерного мошенничества, создании вредоносного программного обеспечения и массовой рассылки спама,