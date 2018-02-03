2018-02-03T09:03:11+03:00
Наука

Япония запустила самую маленькую в мире ракету-носитель

Местные СМИ сравнивают размеры SS-520 с габаритами телеграфного столба
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Самая маленькая в мире ракета-носитель SS-520. Фото: с сайта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA)Самая маленькая в мире ракета-носитель SS-520. Фото: с сайта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA)
Изменить размер текста:

В субботу, 3 февраля, Япония запустила самую маленькую в мире ракету-носитель. Так, SS-520 стартовала с космодрома Утиноура, расположенного на юго-западе Страны восходящего солнца, в 14:03 по местному времени (08:03 мск).

Как ожидается, ракета, длина которой составляет 9,54 метра, диаметр - 52 сантиметра, а вес - 2,6 тонны, выведет на орбиту разработанный Токийским университетом микроспутник. Этот трехкилограммовый экспериментальный спутник геологоразведки и связи предназначен, в частности, для фотографирования поверхности Земли, сообщает Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Стоит отметить, что SS-520 обошлась JAXA всего в 400 миллионов иен (это около 3,6 миллиона долларов).

Кстати, напомним, первый запуск SS-520, который состоялся в январе прошлого года, завершился неудачей. Тогда ракета упала в Японское море вместе с коммуникационным спутником TRICOM1.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку раздела «Наука», чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Мадридский "Реал" поднимет годовой оклад Криштиану Роналду до 30 миллионов евро
Украина резко увеличила экспорт шмелей в Европу
Путин обсудил с Назарбаевым прошедший в Сочи конгресс по Сирии
МОК обсудил вопрос допуска россиян на Олимпиаду 2018 в Пхенчхан
ФАС взяла под контроль цены на бензин
Страны ЕАЭС договорились о едином пороге беспошлинной интернет-торговли
Эксперты ООН сообщили о поставках оружия из КНДР в Сирию
Илон Маск переименовал огнеметы для зомби-апокалипсиса в «неогнеметы»
YouTube решил помечать видео государственных СМИ
Поезд насмерть сбил женщину на станции «Полянка» московского метро
Джанет Йеллен покидает пост главы Федеральной резервной системы США
В США учительница наступила на чернокожую школьницу, объясняя суть рабства
Белый дом заявил о намерении ужесточить контроль за ФБР
Израиль нанес авиаудары по двум объектам ХАМАС в секторе Газа
Президент Финляндии в 69 лет в третий раз стал отцом
Погода в Москве на 3 февраля 2018 года: на столицу обрушится сильный снегопад и метель
Умер экс-солист группы The Temptations Деннис Эдвардс
Посол РФ: США сделали из России «страшилку» для оправдания гонки вооружений
Российские космонавты установили новый рекорд пребывания в открытом космосе
Левашов в суде Коннектикута не признал свою вину
Пушков предостерег США от открытия очередного «ящика Пандоры»
Посольство РФ В США выясняет местонахождение Левашова
Умер отец посла США в РФ Джона Хантсмана
Глава Пентагона встретился с министром обороны Украины
Украина из-за антироссийских санкций потеряла половину ВВП
Подозреваемого в хакерстве россиянина экстрадировали из Испании в США