3 Февр. 2018 2018-02-03T09:03:11+03:00

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В субботу, 3 февраля, Япония запустила самую маленькую в мире ракету-носитель. Так, SS-520 стартовала с космодрома Утиноура, расположенного на юго-западе Страны восходящего солнца, в 14:03 по местному времени (08:03 мск).

Как ожидается, ракета, длина которой составляет 9,54 метра, диаметр - 52 сантиметра, а вес - 2,6 тонны, выведет на орбиту разработанный Токийским университетом микроспутник. Этот трехкилограммовый экспериментальный спутник геологоразведки и связи предназначен, в частности, для фотографирования поверхности Земли, сообщает Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Стоит отметить, что SS-520 обошлась JAXA всего в 400 миллионов иен (это около 3,6 миллиона долларов).

Кстати, напомним, первый запуск SS-520, который состоялся в январе прошлого года, завершился неудачей. Тогда ракета упала в Японское море вместе с коммуникационным спутником TRICOM1.