2018-02-03T10:57:47+03:00
Политика

Страны ЕАЭС договорились о едином пороге беспошлинной интернет-торговли

Лимит на беспошлинный ввоз товаров из зарубежных интернет-магазинов планируется снизить до 200 евро
Дарья ИВАШКИНА
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Премьер-министр России Дмитрий МедведевПремьер-министр России Дмитрий МедведевФото: Александр ГЛУЗ
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) договорился о едином пороге беспошлинной интернет-торговли.

«Мы договорились, что этот уровень естественно будет единым, иначе этот рынок будет фрагментирован. Решение такое принято, и оно уже воплотилось в акты Евразийского союза», - сказал председатель российского правительства на пресс-конференции по итогам встречи глав кабминов стран ЕАЭС.

Стоит отметить, что в настоящее время у всех государств-членов ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия) разные пороги беспошлинной онлайн-торговли. Однако уже в 2019 году ситуация должна измениться: как ожидается, с начала следующего года во всех странах ЕАЭС будет установлен лимит на беспошлинный ввоз товаров из зарубежных интернет-магазинов в 500 евро, а с 2020 года - в 200 евро, передает ТАСС.

Напомним, в РФ и Казахстане этот лимит сейчас составляет 1000 евро, в Белоруссии - 22 евро, в Армении - 150 долларов, а в Киргизии - 1000 долларов.

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