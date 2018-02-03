3 Февр. 2018 2018-02-03T11:15:49+03:00

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) взяла под контроль цены на бензин в России.

Как выяснилось, еще 30 января надзорное ведомство поручило своим территориальным органам усилить контроль за ситуацией на рынке нефтепродуктов. Кроме того, руководителей крупных нефтяных компаний попросили до 9 февраля уведомить ФАС о своих планах по экспорту топлива.

А в ближайший понедельник, 5 февраля, в антимонопольной службе будет проведено совещание с крупными производителями топлива, в ходе которого планируется обсудить текущую ситуацию на рынке, сообщается на сайте ФАС.

При этом заместитель руководителя службы Анатолий Голомолзин заверил, что ведомство предпринимает все необходимые меры, чтобы не допустить роста цен на бензин, ведь никаких предпосылок для этого нет.

Кстати, напомним, президент России Владимир Путин, общаясь в минувший четверг, 1 февраля, с сотрудниками завода «Ростсельмаш», пообещал поговорить с главой ФАС Игорем Артемьевым о возможности снижения цен на бензин.