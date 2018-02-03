Во Львовской области протестующие заблокировали два КПП на границе с Польшей

3 Февр. 2018 2018-02-03T16:25:28+03:00

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Протестующие жители Львовской области перекрыли движение на двух контрольно-пропускных пунктах на границе с Польшей. Активисты выступают против новых правил ввоза товаров на территорию Украины.

По данным нацполиции, акция протеста началась примерно в 10:20 по местному времени (11:20 мск) на КПП «Шегини». Около 20 демонстрантов непрерывно ходят по пешеходному переходу, блокируя движение по проезжей части.

Позже аналогичная акция началась на КПП «Рава-русская». Ее участники обещают пропускать по одному автомобилю каждые 15 минут. По словам организаторов демонстраций, протесты продлятся до вечера.

Напомним, с начала года на Украине вступили в силу новые правила ввоза товаров: на территорию страны можно без пошлины ввезти товары на сумму 150 евро (до 1000 евро в аэропортах) и весом до 50 кг.

Однако такое право распространяется лишь на тех, кто отсутствовал на Украине более 24 часов и въезжает в страну не чаще, чем раз в 27 часа.