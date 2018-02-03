3 Февр. 2018 2018-02-03T21:13:33+03:00

Британские власти заставят богатых иностранцев объяснить свою шикарную жизнь в Лондоне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Надзорные органы королевства получат возможность замораживать подозрительные активы, пока их владельцы не объяснят происхождение своих финансовых средств

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В рамках борьбы с коррупцией и отмыванием денег власти Великобритании намерены заставить богатых иностранцев отчитываться о происхождении средств, на которые они ведут в королевстве свой роскошный образ жизни.

Как сообщил The Times глава британского министерства безопасности Бен Уоллес, надзорные ведомства страны получат новые полномочия. В частности, они смогут замораживать подозрительные финансовые активы иностранцев, сумма которых превышает 50 тысяч фунтов (70 тысяч долларов). Средства будут оставаться под арестом до тех пор, пока владельцы не объяснят их происхождение.

Уоллес напомнил о громком расследовании схемы, известной как «Всемирная прачечная». Ее участники вывели из России сотни миллионов долларов, отмывая их через иностранные банки, в числе которых было 17 британских.

«Мы больше не позволим этому произойти», - подчеркнул Уоллес.

По данным британского Национального агентства по борьбе с преступностью, ежегодно в стране отмывается до 90 млрд фунтов (127 млрд долларов).