Эрдоган анонсировал скорое наступление турецких войск на Африн

3 Февр. 2018 2018-02-03T23:00:48+03:00

В Анкаре не сомневаются в успехе военной операции в курдском кантоне на севере Сирии

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Турецкая армия в ближайшее время начнет наступление на город Африн, расположенный в одноименном курдском кантоне на севере Сирии.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в субботу в городе Битлис.

«Горы (сирийского региона) Африна шаг за шагом зачищаются от террористов нашими солдатами. Войска продвигаются в сторону (города) Африна, осталось недолго», - отметил Эрдоган.

Напомним, Генштаб ВС Турции объявил о начале операции «Оливковая ветвь» 20 января. В соответствии с планом командования, турецким военным предстоит очистить регион Африн на севере Сирии от курдских вооруженных формирований, а также создать на границе государств 30-километровую буферную зону. Наступление ведется при поддержке боевиков «Свободной сирийской армии».

На данный момент Анкара признала гибель 13 турецких военных с начала операции.