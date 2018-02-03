2018-02-03T23:33:56+03:00
Телевизор

Дженнифер Энистон рассказала, что сериал "Друзья" может вернуться

Актриса обмолвилась об этом в одном из интервью [видео]
Владимир КИРДЯШОВseriesmania
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Дженнифер Эннистон в сериале "Друзья"Дженнифер Эннистон в сериале "Друзья"Фото: кадр из фильма
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Возможное продолжение мегапопулярного ситкома "Друзья" снова забрезжило на горизонте.

О возможном перезапуске любимого многими сериала рассказала актриса Дженнифер Энистон. Она пришла на вечернее шоу Эллен Дедженерес, и во время разговора с ведущей сообщила, что вполне возможно "Друзья" снова вернуться на телеэкраны.

"Даже Джордж Клуни женился", - подытожила Энистон, намекая на то, что ничего невозможного нет.

Слухи о возможном возвращении друзей появляются ежегодно. Самое точное определение, пожалуй, дала Кортни Кокс: «Дело вот в чем: нас шестеро, и я уже десять лет пытаюсь собрать всех вместе на ужине, но это никак не удается. Я не могу поймать девочек, встретиться всем вместе у нас не получается. Поэтому этого просто не произойдет».

Ранее в Сети появился трейлер продолжения, который оказался нарезкой из разных фильмов. Фейковый трейлер сразу же набрал 5 миллионов просмотров.

ТРЕЙЛЕР ДРУЗЬЯ 2018.Фанаты ждут продолжения сериала почти 15 лет

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