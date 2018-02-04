Субботний снегопад в Москве установил абсолютный рекорд

4 Февр. 2018 2018-02-04T07:30:12+03:00

А в воскресенье он должен усилиться, при этом похолодает до -5 градусов

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‍Как и предупреждали синоптики, в минувшую субботу, 3 февраля, в Москве пошел сильный снег. За день выпало 14 мм осадков. Таким образом, субботний снегопад стал рекордно мощным за всю историю метеонаблюдений.

По данным метеобюро Москвы и области, прежний рекорд был установлен в 1957 году. «Нынешний снегопад принес максимальное количество осадков за всю историю метеонаблюдений. Прежний максимум зафиксирован в 1957 году, когда выпало 11,2 мм осадков», - уточнил собеседник «Интерфакса».

При этом ожидается, что в воскресенье, 4 февраля, осадки не прекратятся, а только усилятся. Кроме того, в мегаполисе немного похолодает: воздух остынет до -3…-5 градусов. Ветер же будет дуть северный со скоростью 5-10 метров в секунду.

В ночь на понедельник столбики термометров опустятся до -12…-14 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Причем в темное время суток без осадков также не обойдется, однако снег будет идти уже не так интенсивно, как днем.