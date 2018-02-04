2018-02-04T08:08:00+03:00
В мире

Ким Чен Ын покатал супругу на новеньком троллейбусе по ночному Пхеньяну

Глава КНДР опробовал транспорт, произведенный на столичном заводе [фото]
Юлия ДИВЕЕВА
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Ким Чен Ын лично проехался в новых троллейбусах Пхеньянского троллейбусного заводаКим Чен Ын лично проехался в новых троллейбусах Пхеньянского троллейбусного заводаФото: REUTERS
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прокатился по ночному Пхеньяну на новом троллейбусе, произведенном на столичном заводе. На поздней прогулке его сопровождала жена Ли Соль Чжу, а также представители руководства Трудовой партии Кореи.

Как передает агентство ЦТАК, глава государства остался доволен новым общественным транспортом. Салон троллейбуса удобный – Ким Чен Ын проехался и сидя, и стоя, держась за поручни. Он также отметил, что амортизаторы работают хорошо, скорость нормальная, ход плавный, а лишних шумов и вибрации нет.

Ким Чен Ына сопровождала его супруга и представители руководства Трудовой партии Кореи Фото: REUTERS

Ким Чен Ына сопровождала его супруга и представители руководства Трудовой партии КореиФото: REUTERS

До этого лидер КНДР посетил Пхеньянский троллейбусный завод, где осмотрел различные цеха и новые модели троллейбусов. После этого Ким Чен Ын выразил желание самолично прокатиться на одном из них.

Глава государства пожелал, чтобы этот вид транспорта обеспечил удобство передвижения горожан в холодные зимние дни. Он отметил, что поддержиивает внедрение этой модели в массовое производство.

Ким Чен Ын проверил, удобно ли ездить в троллейбусе стоя Фото: REUTERS

Ким Чен Ын проверил, удобно ли ездить в троллейбусе стояФото: REUTERS

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