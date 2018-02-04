Ким Чен Ын покатал супругу на новеньком троллейбусе по ночному Пхеньяну
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прокатился по ночному Пхеньяну на новом троллейбусе, произведенном на столичном заводе. На поздней прогулке его сопровождала жена Ли Соль Чжу, а также представители руководства Трудовой партии Кореи.
Как передает агентство ЦТАК, глава государства остался доволен новым общественным транспортом. Салон троллейбуса удобный – Ким Чен Ын проехался и сидя, и стоя, держась за поручни. Он также отметил, что амортизаторы работают хорошо, скорость нормальная, ход плавный, а лишних шумов и вибрации нет.
Ким Чен Ына сопровождала его супруга и представители руководства Трудовой партии КореиФото: REUTERS
До этого лидер КНДР посетил Пхеньянский троллейбусный завод, где осмотрел различные цеха и новые модели троллейбусов. После этого Ким Чен Ын выразил желание самолично прокатиться на одном из них.
Глава государства пожелал, чтобы этот вид транспорта обеспечил удобство передвижения горожан в холодные зимние дни. Он отметил, что поддержиивает внедрение этой модели в массовое производство.
Ким Чен Ын проверил, удобно ли ездить в троллейбусе стояФото: REUTERS