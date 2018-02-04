МВФ пообещал Украине кредит в обмен на рост тарифов на газ

4 Февр. 2018 2018-02-04T10:15:09+03:00

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Международный валютный фонд (МВФ) назвал условия предоставления нового кредита Украине. Речь идет о кредитном транше на два миллиарда долларов, которые незалежная с нетерпением ждет уже несколько месяцев.

Как заявил постоянный представитель МВФ в стране Йоста Люнгман, Киев получит деньги, если поднимет тарифы на газ и заморозит зарплаты населения.

Так, в фонде считают, что рост заработных плат может навредить украинской экономике. «Есть соблазн быстро повысить зарплаты, однако это плохо отразится на росте экономики», - приводит слова Люнгмана «Газета.ру».

Что касается цен на газ, то МВФ настаивает на их «приведение в соответствии с уровнем импорта». Как подчеркнул постпред Международного валютного фонда, на пути к свободному газовому рынку «важно продолжать корректировать цену на газ в соответствии с ценой импорта».

Напомним, в рамках четырехлетней кредитной программы, одобренной МВФ в марте 2015 года, незалежная уже получила четыре транша на общую сумму 8,7 миллиарда долларов.