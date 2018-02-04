В Москве из-за сильного снегопада погиб человек
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об одном погибшем из-за снегопада, обрушившегося на столицу в минувшую субботу, 3 февраля. Как выяснилось, человек погиб в результате падения дерева и порыва линии электропередачи.
«К сожалению, вчерашняя стихия не обошлась без жертв. Один человек погиб из-за падения дерева и порыва линии электропередачи», - написал градоначальник в своем Twitter.
Что касается пострадавших, то, по последним данным, травмы из-за непогоды получили уже пять человек.
В связи с этим Собянин посоветовал жителям мегаполиса «держаться подальше от деревьев и проводов», так как в ближайшее время погода в городе ухудшится.
Напомним, в столице до понедельника действует штормовое предупреждение. Ранее в МЧС сообщили, что в течение воскресенья в мегаполисе ожидаются очень сильный снег и усиление ветра до 15-20 м/с.
Кстати, из-за непогоды в аэропортах Москвы задержали и отменили десятки рейсов. Кроме того, накануне снегопад вызвал массовые отключения электричества в Подмосковье.
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