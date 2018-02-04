2018-02-04T15:43:05+03:00
В мире

Два человека погибли при столкновении поездов в США

И еще более 50 пострадали
Дарья ИВАШКИНА
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Два человека погибли при столкновении поездов в СШАДва человека погибли при столкновении поездов в СШАФото: REUTERS
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В воскресенье, 4 февраля, пассажирский поезд врезался в грузовой в американском штате Южная Каролина, расположенном на юго-востоке страны, после чего несколько вагонов состава сошли с рельсов. По последним данным, в результате инцидента погибли два человека, и еще более 50 получили травмы различной степени тяжести.

«Информация подтвердилась: в результате столкновения пассажирского и грузового поездов погибли два человека», - сообщается в официальном микроблоге шерифа округа Лексингтон в Twitter.

Как выяснилось, в момент столкновения в поезде компании Amtrak, следовавшем из Нью-Йорка в Майами, находились 147 человек - 139 пассажиров и восемь членов экипажа.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели.

Кстати, напомним о другой крупной железнодорожной аварии, произошедшей недавно в США. Так, в декабре прошлого года в 64-х километрах к югу от Сиэтла скоростной поезд сошел с рельсов и рухнул с моста на автомагистраль. Тогда погибли восемь человек.

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