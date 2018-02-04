Эрдоган: Россия пошла навстречу Турции в сделке по приобретению комплексов С-400

4 Февр. 2018 2018-02-04T18:00:28+03:00

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Москва пошла навстречу Анкаре в вопросе приобретения российских зенитно-ракетных систем С-400. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Российская сторона пошла навстречу Анкаре как по вопросам цены и сроков поставок ЗРК, так и в контексте налаживания совместного производства и передачи технологий», - утверждает Эрдоган.

Он также подчеркнул, что наряду с покупкой С-400 Турция в будущем планирует развернуть производство отечественных систем противоракетной обороны, для чего ведутся переговоры о сотрудничестве с европейским оборонным концерном EUROSAM.

Напомним, Москва подтвердила заключение контракта на поставку Турции систем С-400 в сентябре прошлого года. Тогда же Эрдоган сообщил, что Анкара уже внесла аванс по конракту.

По словам турецкого лидера, вопрос совместного производства комплексов «на первой стадии соглашения» не предусмотрен, но оно начнется во второй. При этом передача технологии производства С-400 российской стороной не подтверждается.