Сторонники Саакашвили провели митинг у порога Порошенко

4 Февр. 2018 2018-02-04T21:20:37+03:00

Около 70 человек приняли участие в протестной акции у дома президента Украины

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Сторонники экс-губернатора Одесской области и лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили провели акцию протеста у дома президента Украины Петра Порошенко к Киевской области. Об этом сообщили в местном управлении Нацполиции.

«Полиция Киевской области обеспечила общественный порядок во время митинга. Так, сегодня около 70 человек устроили митинг у стен дома президента страны. После проведения мероприятия участники разъехались по домам. Нарушений общественного порядка не зафиксировано», - говорится в сообщении правоохранителей.

Ранее сторонники Саакашвили провели в центре Киева «Марш за будущее». В ходе митинга политик призвал требовать от депутатов Верховной Рады отстранения действующей власти и импичмента Порошенко.

После завершения акции к дому президента отправилась автоколонна протестующих. Предполагалось, что они передадут главе государства приглашение на следующий митинг 18 февраля, где Порошенко предлагается объявить о своей отставке.