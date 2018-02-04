2018-02-04T21:48:47+03:00
Политика

Глава МИД Украины осудил поджог здания Союза венгерской культуры в Ужгороде

Павел Климкин назвал действия неизвестных поджигателей позорными
Денис СУХОВ
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Глава МИД Украины Павел КлимкинГлава МИД Украины Павел КлимкинФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава МИД Украины Павел Климкин осудил действия неизвестных, бросивших минувшей ночью бутылку с зажигательной смесью в здание Союза венгерской культуры в закарпатском Ужгороде.

«Какими бы ни были эмоции, но коктейли Молотова этой ночью в здание союза венгров в Ужгороде — это позорный путь. Осуждаю такие действия», - написал Климкин на своей странице в Твиттер.

В свою очередь вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко выразил уверенность, что бутылку с «коктейлем Молотова» держала «кремлевская рука». Свои соображения он объяснил тем, что Москве якобы выгодно рассорить Киев со всеми соседями.

Напомним, напряженность между Киевом и Будапештом возникла из-за принятия скандального украинского закона об образовании, который существенно уменьшает возможности обучения на языках нацменьшинств.

В частности, закон нарушает права проживающих в украинском закарпатье венгров. Также возмущение новой нормой выразили в России и Румынии.

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