Глава МИД Украины осудил поджог здания Союза венгерской культуры в Ужгороде
Глава МИД Украины Павел Климкин осудил действия неизвестных, бросивших минувшей ночью бутылку с зажигательной смесью в здание Союза венгерской культуры в закарпатском Ужгороде.
«Какими бы ни были эмоции, но коктейли Молотова этой ночью в здание союза венгров в Ужгороде — это позорный путь. Осуждаю такие действия», - написал Климкин на своей странице в Твиттер.
В свою очередь вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко выразил уверенность, что бутылку с «коктейлем Молотова» держала «кремлевская рука». Свои соображения он объяснил тем, что Москве якобы выгодно рассорить Киев со всеми соседями.
Напомним, напряженность между Киевом и Будапештом возникла из-за принятия скандального украинского закона об образовании, который существенно уменьшает возможности обучения на языках нацменьшинств.
В частности, закон нарушает права проживающих в украинском закарпатье венгров. Также возмущение новой нормой выразили в России и Румынии.
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