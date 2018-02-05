На Филевской линии метро упавшее дерево остановило движение поездов

5 Февр. 2018 2018-02-05T00:13:40+03:00

4 февраля около 8.41 также на Филевской линии метро от Пионерской до Кунцевской движение было остановлено из-за падения дерева. Фото: пресс-служба Московского метрополитене

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Снегопад в Москве 4 февраля не дает отдыха коммунальным службам города и работникам метрополитена. Как сообщал ранее мэр города Сергей Собянин, количество поваленных снегом и льдом деревьев перевалило за 2000.

- Пострадавших москвичей, к счастью, не добавилось (прим.ред. - ранее один человек погиб из-за падения дерева и порыва линии электропередачи). Все службы работают в максимально усиленном режиме, - сообщал мэр города.

И вот еще одно дерево в 23.15 упало прямо на Филевской линии метро. Как сообщили в столичном метрополитене, было остановлено движение от Багратионовской до Кунцевской.

- Ствол упал на поезд, в котором не было пассажиров, - уточнили в Московском метрополитене. - Благодаря слаженной работе сотрудников метрополитена и МЧС движение в 23.50 было восстановлено и введено в график.

Напомним, что 4 февраля около 8.41 также на Филевской линии метро от Пионерской до Кунцевской движение было остановлено из-за падения дерева.