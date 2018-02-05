2018-02-05T07:52:27+03:00
В мире

Президент Южной Кореи встретится с формальным главой КНДР на открытии Олимпиады

По данным СМИ, обсуждается возможность общения лидеров один на один
Екатерина БОЛГОВА
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Лидер Южной Кореи встретится с формальным главой КНДРЛидер Южной Кореи встретится с формальным главой КНДРФото: REUTERS
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На открытии Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане президент Южной Кореи Мун Чже Ин встретится с формальным главой КНДР Ким Ён Намом.

"Будет ли Ким Ён Нам отдельно встречаться с президентом Мун Чже Ином, подлежит обсуждению", — передает южнокорейская газета Korea Times сообщение представителя администрации президента.

По словам собеседника издания, "пока со стороны КНДР не поступало отдельного запроса на встречу" с Мун Чже Ином. Отмечается, что но решение властей северной Кореи отправить Ким Ён Нама как руководителя делегации на открытие Олимпиады, было расценено как жест "доброй воли".

Представитель администрации президента Республики Корея Ким Ый Гём выразил готовность ведомства к переговорам на высоком уровне с КНДР.

Напомним, ранее Пхеньян официально подтвердил, что делегацию страны на Играх возглавит формальный глава государства, председатель президиума верховного народного собрания 90-летний Ким Ён Нам.

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