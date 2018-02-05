Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке опасной инфекции в Индии
В центральных районах Индии зарегистрирована вспышка опасной вирусной инфекции - кьясанурской лесной болезни (КЛБ), которая передается через укус клеща. Об этом Роспотребнадзор предупредил российских туристов, собирающихся в Индию.
Отмечается, что, по данным индийского Минздрава, с начала января вспышка болезни зафиксирована в трех деревнях округа Синдхудург в штате Махараштра.
"С января 2016 года по январь 2018 года всего в этом округе лабораторно подтверждено 332 случая КЛБ, 19 из которых - со смертельным исходом. О количестве заболевших в январе текущего года власти не сообщают", - говорится в сообщении российского ведомства.
Сейчас в этих районах власти проводят противоклещевую обработку и вакцинацию жителей.
Роспотребнадзор призывает россиян учитывать эти сведения при планировании путешествия. Кьясанурская лесная болезнь обычно протекает с выраженной интоксикацией, часто с лихорадкой. Заболевание передается через укус клещей или через сырое молоко инфицированных животных.