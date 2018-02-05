2018-02-05T09:03:16+03:00
В мире

В 2017 году спецслужбы Великобритании отразили 54 млн кибератак

Отмечается, что службы способствовали удалению 120 тысяч ложных интернет-сайтов
Екатерина БОЛГОВА
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Британские спецслужбы в 2017 году отразили 54 млн кибератакБританские спецслужбы в 2017 году отразили 54 млн кибератакФото: REUTERS
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В 2017 году спецслужбы Великобритании отразили 54 млн кибератак и способствовали удалению 120 тысяч фальшивых сайтов в интернете.

Как сообщила газета Financial Times со ссылкой на доклад Национального центра кибербезопасности (National Cyber Security Centre, NCSC), входящего в состав спецслужбы Центр правительственной связи.

В докладе отмечается, что эта деятельность велась с помощью защитной системы Great British Firewall, разработанной NCSC. Этот механизм позволил сократить количество глобальных фишинговых и вирусных атак на 2% по сравнению с данными на июль 2016 года.

Также в документе сообщается, что такие преступления в основном совершаются не "враждебными государственными субъектами", а преступными группировками, планирующими получить выгоду из продажи похищенных персональных сведений.

В настоящее время уже "нереалистично думать, что можно победить киберпреступность", заявил технический директор NCSC Иэн Леви. Но, по его словам, можно создать ей максимальные проблемы.

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