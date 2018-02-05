2018-02-05T11:43:50+03:00
Происшествия

В Китае произошла утечка газа на чугунолитейном заводе

В результате происшествия погибли восемь человек, еще 10 пострадали
Екатерина БОЛГОВА
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В Китае произошла утечка газа на чугунолитейном заводеВ Китае произошла утечка газа на чугунолитейном заводеФото: REUTERS
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В ночь на понедельник, 5 февраля, в Китае произошла утечка угарного газа на чугунолитейном заводе. В результате восемь человек погибли, еще 10 пострадали.

Как говорится в сообщении администрации округа Шаогуань в соцсети Weibo, инцидент произошел в провинции Гуандун на юге страны.

Утечка случилась в понедельник около 03.00 (воскресенье 22.00 мск) в районе Цюйцзян, ее причина пока не уточняется. В это время на предприятии находились 18 рабочих. Они получили сильную сильнейшую интоксикацию и были срочно доставлены в больницу. Позже восемь человек скончались от отравления, жизни других пострадавших ничего не угрожает.

После случившегося на завод прибыли представители правоохранительных органов и экстренных служб. Кроме того, на место происшествия приехал глава администрации района. Ведется расследование причин произошедшего.

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