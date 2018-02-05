2018-02-05T12:19:02+03:00
Происшествия

Военный вертолет потерпел крушение недалеко от школы в Японии

Инцидент произошел утром в городе Кадзаяки префектуры Сага
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Причины крушения вертолета в настоящий момент выясняютсяПричины крушения вертолета в настоящий момент выясняютсяФото: Татьяна Коркина
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Военный вертолет воздушных сил самообороны Японии потерпел крушение в городе Кандзаки префектуры Сага на юго-западе страны. По данным представителей местных властей, инцидент произошел примерно в 16.00 (10.00 мск).

Вертолет рухнул недалеко от начальной школы, а после загорелся. Сообщается, что огнем также было охвачено здание, расположенное рядом с учебным заведением.

В настоящий момент сведений о погибших или пострадавших не поступало. Причины крушения также пока неизвестны.

Как сообщает телеканал NHK со ссылкой на источники, к месту инцидента были направлены спасательные бригады, пожарные расчеты и кареты скорой помощи.

Напомним, что в ноябре в Японии потерпел крушение грузовой вертолет AS 332. В результате аварии, произошедшей недалеко от администрации поселка Уэномура префектуры Гумма, погибли четыре человека.

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