Военный вертолет потерпел крушение недалеко от школы в Японии

5 Февр. 2018 2018-02-05T12:19:02+03:00

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Военный вертолет воздушных сил самообороны Японии потерпел крушение в городе Кандзаки префектуры Сага на юго-западе страны. По данным представителей местных властей, инцидент произошел примерно в 16.00 (10.00 мск).

Вертолет рухнул недалеко от начальной школы, а после загорелся. Сообщается, что огнем также было охвачено здание, расположенное рядом с учебным заведением.

В настоящий момент сведений о погибших или пострадавших не поступало. Причины крушения также пока неизвестны.

Как сообщает телеканал NHK со ссылкой на источники, к месту инцидента были направлены спасательные бригады, пожарные расчеты и кареты скорой помощи.

Напомним, что в ноябре в Японии потерпел крушение грузовой вертолет AS 332. В результате аварии, произошедшей недалеко от администрации поселка Уэномура префектуры Гумма, погибли четыре человека.