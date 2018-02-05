Испытания фрегата "Адмирал Горшков" завершатся летом 2018 года
Государственные испытания российского фрегата "Адмирал Горшков" завершатся в первых месяцах лета 2018 года. Такое заявление сделал генеральный директор завода "Северная верфь" Игорь Пономарев.
Он рассказал, что начало проверки запланировано на весну, а в целом все испытания займут около двух месяцев.
"Мы его готовим к завершающему этапу государственных испытаний, который намечен на апрель-май, он займёт месяца два", - заявил гендиректор судостроительного завода.
Между тем, ранее на сайте телеканала "Звезда" сообщалось, что российский флаг может быть поднят на корабле уже в конце грядущего лета.
Напомним, фрегат "Адмирал Горшков" является головным кораблем проекта 22350. Он оснащен мощным ракетным вооружением и средствами ПВО и может развивать скорость до 29 узлов.
Корабль должны были передать российскому флоту еще в ноябре 2017 года, однако специалисты не успели завершить опытно-конструкторские работы.