В Госдуме подтвердили размещение ракетных комплексов «Искандер» под Калининградом
Председатель оборонного комитета Госдумы и бывший командующий Воздушно-десантными войсками Владимир Шаманов подтвердил, что Россия развернула в Калининградской области оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер».
«Разместили мы, и что теперь?», - заявил Шаманов, комментируя сообщение министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса о том, что «Искандеры» были выгружены сегодня в порту Калининграда.
Глава комитета подчеркнул, что комплексы размещаются в Калининградской области в ответ на увеличение числа иностранных военных объектов на территориях соседних государств.
На вопрос о том, следует ли соседним государствам опасаться «Искандеров» под Калининградом, Шаманов ответил, что «им нужно всего бояться».
«Размещение иностранной инфраструктуры автоматически попадает в перечень ударов, подлежащих первоочередному уничтожению», - добавил парламентарий.
Ранее сообщалось, что «Искандеры» получит дислоцированная в Черняховске (Калининградская область) 152-я гвардейская ракетная бригада ВС РФ.