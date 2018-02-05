2018-02-05T16:19:53+03:00
Политика

В Госдуме подтвердили размещение ракетных комплексов «Искандер» под Калининградом

Председатель комитета ГД по обороне Владимир Шаманов отметил, что соседние с РФ государсва добровольно становятся мишенью, размещая на своей территории иностранные военные объекты
Денис СУХОВ
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Ракетный комплекс "Искандер". ФОТО: пресс-служба Западного военного округаРакетный комплекс "Искандер". ФОТО: пресс-служба Западного военного округа
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Председатель оборонного комитета Госдумы и бывший командующий Воздушно-десантными войсками Владимир Шаманов подтвердил, что Россия развернула в Калининградской области оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер».

«Разместили мы, и что теперь?», - заявил Шаманов, комментируя сообщение министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса о том, что «Искандеры» были выгружены сегодня в порту Калининграда.

Глава комитета подчеркнул, что комплексы размещаются в Калининградской области в ответ на увеличение числа иностранных военных объектов на территориях соседних государств.

На вопрос о том, следует ли соседним государствам опасаться «Искандеров» под Калининградом, Шаманов ответил, что «им нужно всего бояться».

«Размещение иностранной инфраструктуры автоматически попадает в перечень ударов, подлежащих первоочередному уничтожению», - добавил парламентарий.

Ранее сообщалось, что «Искандеры» получит дислоцированная в Черняховске (Калининградская область) 152-я гвардейская ракетная бригада ВС РФ.

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