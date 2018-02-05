Минтруд дал совет россиянам, опаздывающим на работу из-за снегопада

5 Февр. 2018 2018-02-05T16:50:55+03:00

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Министр труда и социальной защиты Максим Топилин посоветовал россиянам заранее предупреждать начальство о возможном опоздании на работу. По мнению главы ведомства, таким образом гражданам удастся избежать штрафных санкций в период неблагоприятных погодных условий.

"Надо просто предупредить работодателя — и все будет в порядке", - заверил министр.

Он также рассказал, что из-за метели в столице много опоздавших было и в самом Минтруде, однако сам Топилин прибыл на работу вовремя.

Напомним, что в эти выходные Москва и область столкнулись с небывалым снегопадом. За несколько дней в столице выпала февральская норма осадков.

В настоящее время коммунальные службы бросили все силы на устранение последствий метели. Столичные аэропорты все еще работают с перебоями, также в городе наблюдаются серьезные пробки. Власти советуют оставлять личные автомобили и пересаживаться на общественный транспорт.