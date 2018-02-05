2018-02-05T17:42:56+03:00
Спорт

Глава МОК объяснил, почему оправданных CAS россиян не пригласят на Олимпиаду

По словам Томаса Баха, привилегия участия в Играх требует большего, чем просто отсутствие санкций против конкретного спортсмена
Денис СУХОВ
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Президент МОК Томас БахПрезидент МОК Томас БахФото: REUTERS
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Оправдательный вердикт Спортивного арбитражного суда в Лозанне не является достаточным основанием для приглашения российских спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане. Об этом заявил глава МОК Томас Бах.

По его словам, комитет отстаивает принцип индивидуального правосудия, поэтому отдельные «чистые» атлеты из РФ были допущены до Игр, но в самых строгих условиях. Спортсмены прошли на 50% больше тестов, чем коллеги из других стран, и находись под пристальным наблюдением независимой комиссии.

«Мы применяли такую же строгую процедуру и после крайне неутешительного решения CAS, удовлетворившего ряд апелляций. Привилегия получить приглашение на Олимпиаду требует большего, чем просто отсутствие санкций, поэтому мы не пригласили этих спортсменов», - заключил Бах.

Напомним, 1 февраля CAS полностью оправдал 28 россиян по обвинению в нарушении антидопинговых правил, аннулировал их пожизненное отстранение от Олимпиад и вернул заработанные в Сочи награды. Еще 11 атлетов были реабилитированы частично.

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