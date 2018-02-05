Украинская прокуратура возбудила дело на посетивших Крым немецких делегатов
Делегаты из ФРГ нарушили порядок въезда на территорию Крыму, считают в крымской прокуратуре на Украине. По данному факту надзорный орган начал досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 332-1 Уголовного кодекса Украины. Статья преподлагает заключение под стражу или ограничение свободы до трех лет.
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник пообещал депутатам «плачевные правовые последствия», на что делегаты ответили безразличием, сообщает РИА Новости. Правительство Германии раскритиковало поездку депутатов и отмежевалось от него, назвав частной инициативой
Напомним, с 3 по 9 февраля в Крыму находились депутаты от партии «Альтернатива для Германии» из трех региональных парламентов страны: Берлин, Бранденбург и Рейн — Вестфалия. Делегаты удивились качеству крымских дорог и убедились, что на полуострове нет проблем с продовольственным обеспечением.