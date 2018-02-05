2018-02-05T18:15:34+03:00
Политика

Украинская прокуратура возбудила дело на посетивших Крым немецких делегатов

Парламентарии ФРГ заявили, что их не беспокоят угрозы Киева
Алексей КАРЕЛИН
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В Крыму побывали депутаты от партии «Альтернатива для Германии»В Крыму побывали депутаты от партии «Альтернатива для Германии»Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ
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Делегаты из ФРГ нарушили порядок въезда на территорию Крыму, считают в крымской прокуратуре на Украине. По данному факту надзорный орган начал досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 332-1 Уголовного кодекса Украины. Статья преподлагает заключение под стражу или ограничение свободы до трех лет.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник пообещал депутатам «плачевные правовые последствия», на что делегаты ответили безразличием, сообщает РИА Новости. Правительство Германии раскритиковало поездку депутатов и отмежевалось от него, назвав частной инициативой

Напомним, с 3 по 9 февраля в Крыму находились депутаты от партии «Альтернатива для Германии» из трех региональных парламентов страны: Берлин, Бранденбург и Рейн — Вестфалия. Делегаты удивились качеству крымских дорог и убедились, что на полуострове нет проблем с продовольственным обеспечением.

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