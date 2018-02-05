За неделю в Турции задержали почти 600 граждан, критиковавших военную операцию в Африне

5 Февр. 2018 2018-02-05T19:53:06+03:00

МВД республики подозревает помещенных под стражу лиц в «пропаганде терроризма»

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В период с 29 января по 5 февраля турецкие службы безопасности задержали 573 человека за критику военной операции, которую вооруженные силы республики проводят в курдском кантоне Африн на севере Сирии.

По данным МВД страны, 449 помещенных под стражу лиц подозревают в «распространении террористической пропаганды в соцсетях». Еще 124 человека задержали за участие в акциях протеста.

Ранее 29 января МВД Турции отчиталось о задержании 311 человек по аналогичным обвинениям в «пропаганде терроризма». В частности, речь идет о критических высказываниях о проводимой в Африне военной кампании.

Напомним, 20 января Генштаб ВС Турции объявил о начале военной операции «Оливковая ветвь» против вооруженных формирований сирийских курдов, которые Анкара считает террористическими организациями.

Утверждалось, что перед турецкими военными стоит задача создать вдоль сирийской границы 30-километровую зону безопасности, свободную от курдских отрядов.