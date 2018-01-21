Турецкий премьер подтвердил начало наземной военной операции в Африне

21 Янв. 2018 2018-01-21T13:18:07+03:00

Анкара намерена создать на севере Сирии 30-километровую зону безопасности, очистив ее от курдских формирований

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Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подтвердил, что вооруженные силы страны начали наземную операцию в курдском кантоне Африн на севере Сирии.

«Сухопутные подразделения ВС Турции вошли в сирийский Африн в 11:05 в воскресенье», - цитирует премьера газета Milliyet.

По его словам, операция будет осуществляться в четыре этапа с целью создать 30-километровую «зону безопасности», очистив ее от формирований сирийских курдов, которые Анкара считает террористическими организациями.

В свою очередь вице-премьер Турции Хакан Чавушоглу заявил в интервью агентству Anadolu, что успешное проведение операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне позволит обезопасить приграничные турецкие города и местное арабское и туркоманское население от «давления и насилия со стороны курдских формирований и подобных им группировок».

Ранее СМИ сообщили, что турецкая бронетехника вошла на территорию Африна, где оказывает огневую поддержку отрядам «Сирийской свободной армии».