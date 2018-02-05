Владимир Путин ввел штраф за спекуляцию билетами на матчи ЧМ-2018
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за незаконную продажу или подделку билетов на матчи Чемпионата мира по футболу.
Речь идет о реализации билетов или документов, дающих право на их получение, без соответствующего договора с ФИФА или уполномоченными организациями. Также будет караться продажа таких документов с изменением их установленной стоимости.
За нарушения закон предусматривает следующие взыскания:
-для граждан: штраф в размере от 20-кратной до 25-кратной стоимости билета либо от 50 тысяч до 70 тысяч рублей;
-для должностных лиц: штраф в размере от 25-кратной до 30-кратной стоимости билета либо от 150 тысяч до 200 тысяч рублей;
-для ИП: штраф в размере от 25-кратной до 30-кратной стоимости билета либо от 150 тысяч до 200 тысяч рублей, либо приостановление деятельности на срок до 90 суток;
-для юридических лиц: штраф в размере от 500 тысяч до 1,5 миллионов рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
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