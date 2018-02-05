Владимир Путин ввел штраф за спекуляцию билетами на матчи ЧМ-2018

5 Февр. 2018 2018-02-05T22:03:59+03:00

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за незаконную продажу или подделку билетов на матчи Чемпионата мира по футболу.

Речь идет о реализации билетов или документов, дающих право на их получение, без соответствующего договора с ФИФА или уполномоченными организациями. Также будет караться продажа таких документов с изменением их установленной стоимости.

За нарушения закон предусматривает следующие взыскания:

-для граждан: штраф в размере от 20-кратной до 25-кратной стоимости билета либо от 50 тысяч до 70 тысяч рублей;

-для должностных лиц: штраф в размере от 25-кратной до 30-кратной стоимости билета либо от 150 тысяч до 200 тысяч рублей;

-для ИП: штраф в размере от 25-кратной до 30-кратной стоимости билета либо от 150 тысяч до 200 тысяч рублей, либо приостановление деятельности на срок до 90 суток;

-для юридических лиц: штраф в размере от 500 тысяч до 1,5 миллионов рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.