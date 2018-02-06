2018-02-06T06:45:40+03:00
Политика

«Детский сад»: В Крыму прокомментировали попытки Киева наказать немцев за посещение полуострова

Ранее стало известно, что прокуратура Украины возбудила уголовное дело против делегатов из Германии
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Делегация немецких депутатов пробудет в Крыму с официальным визитом с 3 по 9 февраляДелегация немецких депутатов пробудет в Крыму с официальным визитом с 3 по 9 февраляФото: Эдвард ЧЕСНОКОВ
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Киевским властям давно пора повзрослеть и признать, что Крым – часть России, а не преследовать немецких депутатов, посетивших полуостров «без разрешения» Киева. Так прокомментировал новость о том, что на Украине возбудили уголовное дело против делегатов из Германии вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

По словам Ефима Фикса, то, что украинские чиновники «надуваются как мыльные пузыри», прежде всего «дискредитирует их в глазах европейской мировой общественности».

«Если вы идете в Европу, представители которой приезжают в Крым, то остановитесь, опомнитесь и начинайте работать вместе с европейскими странами на признание Крыма. И давайте будем дружить, налаживать торговые и человеческие отношения», - призвал он.

При этом крымский депутат посоветовал украинским нардепам побывать на полуострове и сравнить с состоянием регионов нынешней Украины, съездить в Донецк и «посмотреть, их власть там натворила вместе с хвалеными вооруженными силами», передает РИА Новости.

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