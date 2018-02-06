«Детский сад»: В Крыму прокомментировали попытки Киева наказать немцев за посещение полуострова
Киевским властям давно пора повзрослеть и признать, что Крым – часть России, а не преследовать немецких депутатов, посетивших полуостров «без разрешения» Киева. Так прокомментировал новость о том, что на Украине возбудили уголовное дело против делегатов из Германии вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
По словам Ефима Фикса, то, что украинские чиновники «надуваются как мыльные пузыри», прежде всего «дискредитирует их в глазах европейской мировой общественности».
«Если вы идете в Европу, представители которой приезжают в Крым, то остановитесь, опомнитесь и начинайте работать вместе с европейскими странами на признание Крыма. И давайте будем дружить, налаживать торговые и человеческие отношения», - призвал он.
При этом крымский депутат посоветовал украинским нардепам побывать на полуострове и сравнить с состоянием регионов нынешней Украины, съездить в Донецк и «посмотреть, их власть там натворила вместе с хвалеными вооруженными силами», передает РИА Новости.