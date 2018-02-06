2018-02-06T07:33:54+03:00
Спорт

МОК заявил о возможности восстановления Олимпийского комитета России до конца Олимпиады 2018

По словам Томаса Баха, для этого нужно выполнить ряд условий
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Томас Бах заявил о том, что ОКР может быть восстановлен в правах.Томас Бах заявил о том, что ОКР может быть восстановлен в правах.Фото: REUTERS
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Олимпийский комитет России продолжает находиться под санкциями накануне старта Игр 2018 в Пхенчхане. Однако же, к их завершению он может быть восстановлен в правах как частично, так и полностью. Об этом заявила глава специальной комиссии Николь Хевертц во время заседания сессии МОК, которая проходит в Пхенчхане.

При этом, Томас Бах четко уточнил критерии восстановления в правах:

- Что касается церемонии закрытия, то здесь все условия понятны и ясны. Это полное соблюдение решения исполнительного комитета, и любые действия будут учитываться специальной группой.

Отметим, что на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане на данный момент смогут принять участие 168 спортсменов из России. Игры в южнокорейском городе пройдут с 9 по 25 февраля. Наша команда выступит под олимпийским флагом и в статусе "Олимпийские атлеты из России".

Помимо всего прочего, на наших спортсменов наложен ряд ограничений в правилах поведений. В числе которых - запрещено прикасаться к флагу России на олимпийских объектах.

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