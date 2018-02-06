2018-02-06T09:41:51+03:00
Москва

Ночь на 6 февраля стала самой холодной в Москве с начала зимы

Температура воздуха на главной столичной метеостанции (ВДНХ) опустилась до минус 16,2 градуса
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Ночь на 6 февраля стала самой холодной за всю зимуНочь на 6 февраля стала самой холодной за всю зимуФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Москве ночь на вторник, 6 февраля, стала самой холодной с начала зимы. Температура воздуха на главной столичной метеостанции (ВДНХ) к 6:00 составила минус 16,2 градуса.

"Ночь на 6 февраля стала самой морозной в Москве с начала нынешней зимы", - сообщили в метеобюро Москвы.

Там отметили, что предыдущий температурный минимум был зарегистрирован 1 февраля. Тогда столбики термометров опустились до минус 14,1 градуса. Самым холодным за всю историю метеонаблюдений 6 февраля в столице было в 1929 году. В Москве тогда похолодало до минус 38,2 градуса.

В ночь на понедельник, 5 февраля, температура воздуха в столице составила минус 13,1 градуса. По данным Гидрометцентра России, во вторник температура в Москве составит минус 10-12 градусов, облачно, местами небольшой снег.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как согреться в холода: 5 лайфхаков от диетолога

В ход пошли пуховики, шерстяные свитера и шапки, но этого все равно не хватает, чтобы согреться. Существует мнение, что зимой для поддержания тепла человек подсознательно пытается набрать парочку лишних килограммов. Мы же предлагаем поговорить о других способах получения «теплых» ощущений без вреда для фигуры (подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Российское посольство рекомендует россиянам отказаться от посещения Мальдив
Испанские ученые расшифровали секретную переписку короля Фердинанда II
Ученые открыли замедляющее старение вещество
Песков: размещение «Искандеров» под Калининградом является суверенным правом России
В Москве пройдут Дни Калужской области
Туристы сняли на видео, как питон проглотил целого оленя на Шри-Ланке
Программист разгадал головоломку и получил доступ к биткоин-кошельку
Европейские полицейские просят легализовать марихуану
Вслед за индексом Dow Jones рухнул японский Nikkei
Песков назвал арест дагестанских чиновников частью системной работы
Нарышкин: в США я выполнял свою профессиональную работу
Правительство выделило 3,3 млрд рублей на строительство спортобъектов в регионах
Ученые назвали страну, где появятся самые опасные бактерии
Возмущенные ночной уборкой снега москвичи закидывают дворников яйцами
Ради денег родители год врали ребенку, что у него рак мозга
ЦИК признал недействительными 1,33% подписей в поддержку Собчак и 3,72% подписей за Сурайкина
СК начал проверку по факту гибели двух человек при пожаре в Москве
Минобороны планирует закупить 114 вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
СК возбудил дело по факту взрыва газового баллона в Подмосковье
Центризбирком зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на выборах президента
Неизвестный открыл стрельбу в Марселе
Умер актер Джон Махони, сыгравший в сериале «Фрейзер»
В Китае бабушка спустила внука с балкона на веревке за упавшим одеялом
В Госдуме прокомментировали заявление Госдепа о причастности России к химатакам в Сирии