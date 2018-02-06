Ночь на 6 февраля стала самой холодной в Москве с начала зимы

6 Февр. 2018 2018-02-06T09:41:51+03:00

Ночь на 6 февраля стала самой холодной за всю зиму Фото: Евгения ГУСЕВА

Изменить размер текста: A A

В Москве ночь на вторник, 6 февраля, стала самой холодной с начала зимы. Температура воздуха на главной столичной метеостанции (ВДНХ) к 6:00 составила минус 16,2 градуса.

"Ночь на 6 февраля стала самой морозной в Москве с начала нынешней зимы", - сообщили в метеобюро Москвы.

Там отметили, что предыдущий температурный минимум был зарегистрирован 1 февраля. Тогда столбики термометров опустились до минус 14,1 градуса. Самым холодным за всю историю метеонаблюдений 6 февраля в столице было в 1929 году. В Москве тогда похолодало до минус 38,2 градуса.

В ночь на понедельник, 5 февраля, температура воздуха в столице составила минус 13,1 градуса. По данным Гидрометцентра России, во вторник температура в Москве составит минус 10-12 градусов, облачно, местами небольшой снег.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как согреться в холода: 5 лайфхаков от диетолога

В ход пошли пуховики, шерстяные свитера и шапки, но этого все равно не хватает, чтобы согреться. Существует мнение, что зимой для поддержания тепла человек подсознательно пытается набрать парочку лишних килограммов. Мы же предлагаем поговорить о других способах получения «теплых» ощущений без вреда для фигуры (подробности).