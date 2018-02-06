Таинственный уличный художник Бэнкси, возможно, попал на видео

6 Февр. 2018 2018-02-06T10:27:47+03:00

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Житель британского города Кингстон-апон-Халл утверждает, что он «поймал» на камеру таинственного и неуловимого уличного художника, известного под именем Бэнкси. Он снял показавшегося ему подозрительным человека в фургоне, стоявшего недалеко от места, где появилась последняя работа граффитиста, сообщает Daily Star.

Автор видео рассказал, что мужчина в бейсболке и солнцезащитных очках вышел из машины и направился к мосту, где фотографировал одно из граффити. Отмечается, что в городе обнаружили три новых работы знаменитого художника. К тому же, незнакомец якобы очень похож на Робина Каннингема – выпускника публичной школы в Бристоле, который, по одной из версий, скрывается под псевдонимом Бэнкси.

Автор видео считает, что он снял таинственного художника Бэнкси.Мужчина в фургоне попал в кадр недалеко от места появления последнего граффити

По другой версии, под маской одного из самых ярких представителей современного стрит-арта, называющего себя «городским партизаном», прячется Роберт Дель Ная из группы Massive Attack, тоже родившийся в Бристоле.