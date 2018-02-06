2018-02-06T10:27:47+03:00
Звезды

Таинственный уличный художник Бэнкси, возможно, попал на видео

Британец снял «подозрительного» мужчину недалеко от места, где появилась последняя работа неуловимого граффитиста [фото, видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Работа Бэнкси «Воздушный шар» на аукционе Sotheby's в ЛондонеРабота Бэнкси «Воздушный шар» на аукционе Sotheby's в ЛондонеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Житель британского города Кингстон-апон-Халл утверждает, что он «поймал» на камеру таинственного и неуловимого уличного художника, известного под именем Бэнкси. Он снял показавшегося ему подозрительным человека в фургоне, стоявшего недалеко от места, где появилась последняя работа граффитиста, сообщает Daily Star.

Автор видео рассказал, что мужчина в бейсболке и солнцезащитных очках вышел из машины и направился к мосту, где фотографировал одно из граффити. Отмечается, что в городе обнаружили три новых работы знаменитого художника. К тому же, незнакомец якобы очень похож на Робина Каннингема – выпускника публичной школы в Бристоле, который, по одной из версий, скрывается под псевдонимом Бэнкси.

Автор видео считает, что он снял таинственного художника Бэнкси.Мужчина в фургоне попал в кадр недалеко от места появления последнего граффити

По другой версии, под маской одного из самых ярких представителей современного стрит-арта, называющего себя «городским партизаном», прячется Роберт Дель Ная из группы Massive Attack, тоже родившийся в Бристоле.

Роберт Дель Ная из группы Massive Attack Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роберт Дель Ная из группы Massive AttackФото: GLOBAL LOOK PRESS

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Российское посольство рекомендует россиянам отказаться от посещения Мальдив
Испанские ученые расшифровали секретную переписку короля Фердинанда II
Ученые открыли замедляющее старение вещество
Песков: размещение «Искандеров» под Калининградом является суверенным правом России
В Москве пройдут Дни Калужской области
Туристы сняли на видео, как питон проглотил целого оленя на Шри-Ланке
Программист разгадал головоломку и получил доступ к биткоин-кошельку
Европейские полицейские просят легализовать марихуану
Вслед за индексом Dow Jones рухнул японский Nikkei
Песков назвал арест дагестанских чиновников частью системной работы
Нарышкин: в США я выполнял свою профессиональную работу
Правительство выделило 3,3 млрд рублей на строительство спортобъектов в регионах
Ученые назвали страну, где появятся самые опасные бактерии
Возмущенные ночной уборкой снега москвичи закидывают дворников яйцами
Ради денег родители год врали ребенку, что у него рак мозга
ЦИК признал недействительными 1,33% подписей в поддержку Собчак и 3,72% подписей за Сурайкина
СК начал проверку по факту гибели двух человек при пожаре в Москве
Минобороны планирует закупить 114 вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
СК возбудил дело по факту взрыва газового баллона в Подмосковье
Центризбирком зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на выборах президента
Неизвестный открыл стрельбу в Марселе
Умер актер Джон Махони, сыгравший в сериале «Фрейзер»
В Китае бабушка спустила внука с балкона на веревке за упавшим одеялом
В Госдуме прокомментировали заявление Госдепа о причастности России к химатакам в Сирии